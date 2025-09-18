Счетная палата планирует побить рекорд 2024 года по возврату средств в бюджет

Руководитель аппарата контрольного ведомства Ильнар Мирсияпов сообщил, что одним из элементов работы является пилотный проект по рейтингованию деятельности контрольно-счетных органов субъектов России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ по итогам 2025 года побьет рекорд 2024 года по возврату в бюджет денежных средств в почти 150 млрд рублей. Об этом заявил руководитель аппарата контрольного ведомства Ильнар Мирсияпов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной пилотному рейтингу деятельности контрольно-счетных палат субъектов РФ.

"Результаты говорят за себя, напомню, что за 2024 год экономический эффект возврата [денежных средств], как одного из элементов, на что ориентируется Счетная палата, <…> составил почти 150 млрд рублей. Это был рекорд за 30-летнюю историю", - сказал Мирсияпов.

Он отметил, что, исходя из задач, которые ставит руководитель Счетной палаты Борис Ковальчук, этот показатель по итогам 2025 года будет выше. "С уверенностью можем утверждать, что рекорд 2024 года будет побит, причем значимо побит", - сказал он.

Мирсияпов отметил, что за этим стоит значимая работа, а пилотный проект по рейтингованию деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ - это один из элементов этой работы. "То, что мы будем делать совместно, сильно хочется надеяться, что не только цифровые показатели, но и много чего качественного в системе госаудита и госуправления будет меняться", - сказал он.

Счетная палата впервые провела рейтингование деятельности контрольно-счетных органов субъектов России. В пилотном рейтинговании приняли участие 20 региональных контрольно-счетных палат. Оценка включала в себя 37 параметров по трем ключевым направлениям. Данный проект разработан Счетной палатой РФ по инициативе Совета Федерации.