Специалисты обследуют здание, ведется разработка дорожной карты

СМОЛЕНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Премиальный оздоровительный комплекс создадут в Смоленской области на базе бывшего санатория имени Н. М. Пржевальского на берегу озера Сапшо, объем инвестиций превысит 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"В Демидовском муниципальном округе появится новый премиальный оздоровительный комплекс на базе действующего санатория имени Н. М. Пржевальского. Соглашение об этом подписали сегодня в Москве с президентом Cosmos Hotel Group Александром Петровичем Бибой при участии основателя корпорации АФК "Система" Владимиром Петровичем Евтушенковым", - сообщил глава региона.

Санаторий находится в 120 км от Смоленска. Современный гостиничный комплекс с центром здоровья и оздоровительными программами станет еще одной точкой притяжения туристов. Сейчас специалисты обследуют здание, ведется разработка дорожной карты. "Старт реконструкции инфраструктуры санатория им. Пржевальского запланирован на начало 2026 года. Общий объем инвестиций оценивается в 2,6 млрд рублей", - отметил Анохин.

Cosmos Hotel Group - крупнейший гостиничный оператор России. В портфель компании по состоянию на 2024 год входят 36 отелей категорий от 3 звезд до 5 звезд в 22 городах России. Номерной фонд составляет 10 тыс. единиц.