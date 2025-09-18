Еще одной важной инициативой генеральный директор компании Виталий Мутко назвал включение в состав набсовета госкомпаний независимых директоров

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ поддерживает программу создания акционерной стоимости, которая ранее была запущена Банком России и Московской биржей. Об этом сообщил генеральный директор компании Виталий Мутко в беседе с ТАСС на полях Московского финансового форума (МФФ).

"Мы полностью поддерживаем это дело [программу создания акционерной стоимости], потому что это очень важно, мне кажется. Потому что главная цель-то какая? Это капитализация, увеличение акционерной стоимости компании. И поэтому, конечно, здесь тоже очень важно поощрять и поддерживать менеджмент", - добавил он.

Еще одной важной инициативой Мутко назвал включение в состав набсовета госкомпаний независимых директоров. Глава ДОМ.РФ предложил создать реестр независимых директоров, которые вызывают доверие на фондовом рынке. По его мнению, идея мотивировать менеджмент через вознаграждение акциями также позитивно скажется на росте таких компаний.

По словам Мутко, ДОМ.РФ готовился к выходу на фондовый рынок пять лет. "Сейчас мы стремимся к прибыли 85 (млрд рублей), в следующем году выйдем на плато - 100 (млрд рублей)", - отметил глава ДОМ.РФ. Он также подчеркнул, что в ДОМ.РФ видят возможность вырасти по капитализации компании в два раза.

Ранее на полях МФФ замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что первичное размещение акций ДОМ.РФ на фондовом рынке пройдет в конце ноября этого года.

