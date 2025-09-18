Первая партия племенных бычков уже завезена на площадку

КАЛУГА, 18 сентября. /ТАСС/. Селекционный центр молочного животноводства ввели в работу в Малоярославецком районе Калужской области. Проект позволит внедрить достижения ученых в сфере генетики и селекции в сельхозпроизводство для увеличения надоев и роста инвестиций в агробизнес, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"В Калужской области запустили в работу уникальный для России селекционный центр молочного животноводства. <...> Проект позволит внедрить достижения ученых в сфере генетики и селекции в сельхозпроизводство, обеспечить потребность в качественном генетическом материале не только предприятий АПК нашей области, но и других регионов. Результат - увеличение надоев, рост инвестиций в агробизнес, развитие сопутствующих отраслей", - написал он в своем телеграм-канале.

Шапша отметил, что первая партия племенных бычков уже завезена на площадку. Научно-производственный центр носит имя Тенгиза Джапаридзе, который многие годы возглавлял племенную службу СССР. "Развитие агронауки, высоких технологий - в числе приоритетных направлений АПК региона. Проект поможет нам приблизиться к цели - миллион тонн молока в год", - отметил глава региона.