Согласно указу, в частности, иностранная сторона консорциума должна добиться отмены санкций, влияющих негативно на исполнение соглашения по проекту, включая при необходимости их судебное обжалование

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кабмин уточнил условия получения доли в проекте "Сахалин-1" для иностранных участников - японской Sodeco и индийской ONGC Videsh. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Документ предполагает, что Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco) и ONGC Videsh получают долю после исполнения обязательств, прописанных в указе президента от августа 2025 года. Согласно указу, в частности, иностранная сторона консорциума должна добиться отмены санкций, влияющих негативно на исполнение соглашения по проекту, включая при необходимости их судебное обжалование. Также среди условий - заключение договоров о поставке необходимого для проекта оборудования иностранного производства и запчастей к нему, договоров о техническом сотрудничестве. Кроме того, компании следует самой или через иных лиц зачислить на расчетный счет нового оператора проекта "Сахалин-1" денежные средства, ранее накопленные на ликвидационном счете по соглашению.

Ранее некоторые СМИ сообщали о возможности возвращения в проект американской Exxon, однако в четверг гендиректор компании Даррен Вудс заявил, что ExxonMobil не намерена возвращаться в Россию, переговоры с Москвой связаны с активами на сумму $4,6 млрд.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegaz им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске "Сахалин-1", управляющей компанией оператора стала дочерняя структура "Роснефти" - "Сахалинморнефтегаз-шельф".

Новый оператор проекта "Сахалин-1" был зарегистрирован 14 октября 2022 года. Правительство РФ тогда разрешило передать долю 20% в новом операторе индийской ONGC Videsh Limited, 30% - японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. Ltd. (Sodeco), которые заявили о намерении остаться в проекте. Еще 20% в проекте принадлежит "Роснефти". Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания американской ExxonMobil) составляла 30%, но ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Срок продажи доли Exxon в проекте "Сахалин-1" - до 1 января 2026 года.