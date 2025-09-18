На Украине из-за перемещения линии фронта на запад дорожает аренда жилья

По данным площадки недвижимости DIM ria, за год цены на съемные квартиры в Киеве выросли на 12%, а в Житомирской области - на 28%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Аренда жилья в ряде областей Украины дорожает из-за перемещения линии фронта на запад и переезда мужчин в крупные города в надежде спастись от мобилизации. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По данным экс-главы Ассоциации специалистов по недвижимости Юрия Питы, цены на квартиры в Киеве выросли примерно на 10%. Причем в августе рост ускорился. Украинская площадка недвижимости DIM ria зафиксировала рост ставок на съемное жилье в столице на 12% за год. Похожая ситуация - практически по всей стране за исключением прифронтовых регионов. К примеру, во Львовской области цены на съемное жилье увеличились на 6%, в Закарпатской - на 16%, в Винницкой - на 12%, в Житомирской - на 28%. Цены растут из-за увеличения спроса на съемные квартиры.

Как указывает издание "Страна", спрос обусловлен, в первую очередь, ростом числа переселенцев вследствие перемещения линии фронта на запад. Усилились миграционные процессы - жители страны стали уезжать в крупные города на заработки. Кроме того, в мегаполисах, как считается, легче спрятаться от мобилизации, чем в небольших населенных пунктах, что также стимулирует переезд семей с мужчинами. Во многих городах квартир под сдачу уже не хватает.

Как свидетельствует аналитика DIM ria, соотношение количества объявлений и откликов на них в столице составляет 1 к 10, а в Черновицкой области - 1 к 72. Ситуация может еще более осложниться, поскольку правительство работает над законопроектом о легализации рынка съемного жилья. Граждан попытаются заставить платить налоги с аренды жилья. Такое требование существует и сейчас, но почти никто из арендодателей его не соблюдает.

"Если действительно начнут закручивать гайки, аренда может еще больше подорожать - как минимум на сумму налога. Но может случится и так, что многие владельцы решат залечь на дно, по крайней мере, на первое время, и вообще перестанут сдавать жилье. В этом случае не избежать дефицита съемных квартир, и, как следствие, еще большего их подорожания", - полагает киевский риелтор Ирина Луханина.