На средства построят станцию умягчения Окского водозаборного узла и реконструируют Левобережный канализационный коллектор Орла

ОРЕЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Орловской области одобрена заявка на казначейский инфраструктурный кредит на сумму 501,5 млн рублей. На эти средства будет построена станция умягчения Окского водозаборного узла и реконструирован Левобережный канализационный коллектор Орла, сообщил губернатор региона Андрей Клычков по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным в Москве.

"Нашей области одобрена заявка на казначейский инфраструктурный кредит на сумму 501,5 млн рублей - на эти средства будет построена станция умягчения Окского водозаборного узла и реконструирован Левобережный канализационный коллектор Орла", - написал он в своем Telegram-канале.

Клычков также сообщил, что на федеральном уровне положительно оценили увеличение темпов строительства жилья в регионе на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Также к нормативному состоянию было приведено 86,5% дорожной сети в городских агломерациях, идет строительства западного обхода Орла. В прошлом года досрочно завершена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы. Ликвидировано все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.