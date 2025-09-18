Премьер-министр Илие Боложан рассчитывает, что в 2026 году бюджетный дефицит составит около 6%

БУХАРЕСТ, 19 сентября. /ТАСС/. Оборонный бюджет Румынии в 2026 году составит около 2,3% ВВП с постепенным ростом в последующие годы. Об этом заявил премьер-министр Илие Боложан в интервью телеканалу Euronews.

"Согласно взятым обязательствам, будет постепенный рост бюджета обороны, - сказал он. - Думаю, что в 2026 году он будет примерно как и в этом году - 2,3% ВВП. Но очень вероятно, что будет постепенный рост. Здесь проблема экономической выносливости, но этот кредит, который мы возьмем для обороны, позволит нам заменить суммы, которые мы выделяем на оборону из сегодняшних более дорогих кредитов или из налогов граждан. И таким образом практически гарантирована стабильность этого бюджета и легкий рост в последующие годы".

Ранее президент Румынии Никушор Дан сообщил о намерении страны довести военные расходы до 5% ВВП до 2035 года.

Премьер рассчитывает, что в 2025 году бюджетный дефицит не удастся снизить менее чем до 8%, а в 2026 году этот показатель составит около 6%. "Мы прогнозируем, что не сможем сократить бюджетный дефицит менее чем до 8% до конца года. У нас в распоряжении немного времени, и в этом году результат мер, которые были приняты, не будет значительным. В будущем году мы должны снизить [бюджетный дефицит] до как можно ближе к 6%, чтобы государственные расходы перестали расти намного больше, чем доходы", - сказал он.

Боложан подчеркнул важность привлечения в румынскую экономику иностранных инвестиций, отметив, что их размер достиг €5 млрд в год против €10-11 млрд два-три года назад.