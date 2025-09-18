При этом для 8 из 10 товаров на маркетплейсе, включая недорогие позиции стоимостью до 300 рублей, условия не изменятся, сообщили в компании

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ozon с 1 октября повысит тарифы для продавцов на логистику для части товаров, говорится в сообщении компании.

"Стоимость вырастет только для продукции объем более 3 литров. При этом для 8 из 10 товаров на маркетплейсе, включая недорогие позиции стоимостью до 300 рублей, условия не изменятся", - отметили в Ozon.

В маркетплейсе добавили, что для товаров объемом больше 3 литров базовая стоимость логистики останется прежней, с 10 до 15 рублей поднимется плата только за каждый дополнительный литр для продавцов, которые размещают товары на складе Ozon. При этом для селлеров, которые торгуют со своего склада, стоимость каждого следующего литра составит 23 рубля вместо 18 рублей.

"Мы активно развиваем логистическую инфраструктуру - новые склады помогают нам привлекать больше клиентов - благодаря этому у продавцов растет количество и частота заказов. Только за последний год мы увеличили складские площади на треть до 3,7 млн кв. м., и продолжим открывать новые объекты по всей стране", - рассказали в компании.

Кроме того с 1 октября изменится процесс возврата товаров для селлеров, которые хранят продукцию на собственном складе. Если покупатель отменит доставку или вернет качественный товар, он будет направлен на ближайший фулфилмент маркетплейса, а не на склад продавца. Опция доступна давно, но с 1 октября она станет стандартной, добавили в компании.

"Возврат товара на склад продавца занимает значительно больше времени, чем отправка продукции на ближайший фулфилмент Ozon, - объяснили в компании. - Такой подход помогает предпринимателям не только продать возвращенные товары в три раза быстрее за счет более быстрой доставки, но и сэкономить - логистика и тариф за продажу в большинстве случаев будут дешевле. Около половины продавцов Ozon, которые торгуют со своего склада, успешно используют эту схему возвратов".

Из общего правила будут исключения: ювелирные украшения, товары, которые нельзя хранить на складах Ozon (например, шины или химические удобрения), а также товары, сделанные под заказ. Они вернутся сразу продавцу.