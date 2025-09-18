Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что исходит "из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин при подготовке федерального бюджета на 2026 год исходит из того, что ключевая ставка Банка России будет в районе 12-13%. Об этом в интервью "Известиям" на полях Московского финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики", в котором присутствует несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным", - сказал он.

Министр финансов сообщил, что заложенный диапазон ставки 12-13% является промежуточным значением. "Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - поделился Антон Силуанов.

Ранее на полях Московского финансового форума министр заявлял, что готовящийся федеральный бюджет на 2026 год обеспечит все обязательства, независимо от внешних ограничений.

