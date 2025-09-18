На начало года численность таких автотранспортных средств достигла 40,1 млн единиц, сказано в документе правительства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более двух третей автотранспортных средств в России в 2025 году оказались старше 10 лет. Такие данные приводятся в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"На начало 2025 года численность автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 10 и более лет, достигла 40,1 млн единиц (72,8% общего количества в Российской Федерации)", - указано в документе.

В 2015 году, по данным аналитического агентства "Автостат", доля легковых автомобилей (не всего автотранспорта) старше 10 лет в России составляла около 48%.

В утвержденной кабмином концепции развития рынка газомоторного топлива России для решения проблемы старения автопарка и увеличения доли газомоторного топлива предусмотрено несколько мер, в том числе расширение модельного ряда и увеличение объемов производства такого транспорта, а также развитие заправочной инфраструктуры и создание других экономических стимулов.

Власти РФ считают целесообразным "усилить меры стимулирования спроса на приобретение новых транспортных средств, использующих газомоторное топливо, которые имеют значительные преимущества по показателям энергоэффективности, экономичности и экологичности по сравнению с автотранспортными средствами, использующими нефтяные виды топлива".