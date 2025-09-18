Цель в том, чтобы инвесторы РФ "могли свободно покупать бумаги в одной стране из другой, без ограничений и препятствий", отметил министр финансов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерства финансов России и Китая продолжают поднимать тему создания независимого депозитария для замещения Euroclear и Clearstream. Об этом в интервью "Известиям" на полях Московского финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы вместе с коллегами из Китайской Народной Республики обсуждаем этот непростой, но очень важный вопрос. Цель в том, чтобы наши инвесторы могли свободно покупать бумаги в одной стране из другой, без ограничений и препятствий - чтобы они могли спокойно инвестировать в ценные бумаги компаний наших стран. Эту тему мы поднимаем на финансовых диалогах с Минфином КНР", - сказал он.

По его словам, эта система практически ничем не будет отличаться от Euroclear и Clearstream. Министр подчеркнул, что главное - доступность для российских и китайских инвесторов.

Euroclear - это одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основана в 1968 году, головной офис расположен в Брюсселе. Clearstream - второй международный депозитарий наравне с Euroclear, от действий которого пострадали российские инвесторы. Как и Euroclear, Clearstream заблокировал счета Национального расчетного депозитария еще до введения санкций в отношении последнего, в связи с чем российские инвесторы утратили право распоряжаться своими активами, которые хранились в Clearstream.