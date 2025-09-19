Компания не приступила к строительству

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) собирается расторгнуть соглашение с резидентом территории опережающего развития "Сахалин" - компанией "Острова". Причиной расторжения стало то, что компания не приступила к строительству заявленного глэмпинга в ТОР "Горный воздух", сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Приморья.

Как рассказали в суде, ответчик обязался построить глэмпинг в виде 11 жилых куполов на территории ТОР "Горный воздух" в 2023-2024 годах. Сумма капитальных вложений должна была составить около 110,7 млн рублей. Позже в рамках мониторинга провели проверку, которая показала, что на месте арендованного участка нет никаких зданий и строений, работы на нем не велись.

"Поскольку резидент не осуществил капитальные вложения в заявленном размере, в том числе не реализовал деятельность, предусмотренную соглашением, управляющая компания направила в адрес резидента уведомление о необходимости устранения нарушений с требованием приложить подтверждающие документы. Ссылаясь на то, что ответчик данное требование не удовлетворил, истец обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением", - сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 23 сентября.