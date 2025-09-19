В исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" говорится, что в августе расходы граждан на приобретение новых машин составили 393 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей в августе составили 393 млрд рублей - это максимальный показатель с начала 2025 года. Об этом сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в конце лета жители РФ потратили на покупку новых машин 393 млрд рублей. Это на 0,8% больше, чем месяцем ранее (в июле - 389,7 млрд рублей), но пока на 12,6% ниже показателя годичной давности (в августе 2024 года - 449,6 млрд рублей). Также стоит отметить, что августовский результат является максимальным в нынешнем году. Таким образом, финансовая емкость рынка в 2025 году ставит рекорды второй месяц подряд.

За месяц затраты на покупку автомобилей сильнее всего выросли у корейских брендов. В августе россияне потратили на них 10 млрд рублей - на 10,9% больше, чем месяцем ранее. Затраты на покупку японских машин за месяц выросли на 8,4%, до 30,6 млрд рублей, а американских - на 7%, до 4,5 млрд рублей. У остальных марок эти показатели снизились: у российских - на 0,7%, до 60,2 млрд рублей, у китайских - на 1,1%, до 217,1 млрд рублей, у европейских - на 2,3%, до 49 млрд рублей.

В структуре финансовой емкости абсолютное лидерство сохранили "китайцы", доля которых составила 55,2%. Далее в затратах августа следуют: отечественные бренды - 15,3%, европейские - 12,5%, японские - 7,8%, корейские - 2,5% и американские - 1,1%.

Что касается объемов реализации за прошлый месяц, то здесь тоже лидируют китайские марки (66,4 тыс. единиц), за которыми располагаются российские (36 тыс. единиц). Показатели остальных участников рынка составили менее 5 тыс. экземпляров.

Финансовая емкость - сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.