Необходимо увеличить объем транспортно-экспортных субсидий, считает губернатор Архангельской области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,3 млрд рублей планируют направить на работу центров поддержки экспорта в регионах РФ в следующем году. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"На следующий год там заложены тоже средства, надеемся на поддержку центров поддержки экспорта, там, по-моему, больше 2,3 млрд рублей, если я не ошибаюсь. Очень надеюсь, что они будут в начале года доведены до регионов, чтобы экспортеры имели возможность с самого начала года уже использовать все возможности этих центров.", - сказал он.

Цыбульский подчеркнул, что на следующий год необходимо увеличить объем транспортно-экспортных субсидий. "Это очень важно сегодня, особенно всем, кто находится в центральной и северо-западной частях России. Рынки сбыта теперь находятся на большом удалении, поэтому сегодня, первые пять лет принципиально важно сохранить увлеченный объем субсидий. Может быть даже распределить ее по территориальному принципу", - добавил он.

Цыбульский отметил, что 1,5 млрд рублей на работу центров поддержки экспорта в 75 регионах страны, которые правительство России направило в этом году - достаточная сумма для того, чтобы система субсидий продолжала эффективно функционировать.

Финансирование идет в рамках федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он входит в состав нового нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"