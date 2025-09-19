В Татарстане разработали модель привлечения партнерских финансов TatCoin

Она математически подтверждена и готова к запуску

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Академия наук Республики Татарстан в сотрудничестве с индустриальными партнерами разработала модель привлечения партнерских финансов - токен TatCoin. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Хасьянов на полях форума Kazan Digital Week 2025.

"Это модель привлечения финансов через блокчейн. Сам по себе TatCoin представляет собой цифровой актив. Его ценность в том, что он, во-первых, позволяет эмитировать цифровые активы в дружественных юрисдикциях, на дружественных блокчейн-платформах", - сказал Хасьянов.

При этом, по его словам, TatCoin удовлетворяет всем требованиям исламских финансов и таким образом позволяют привлекать в республику международные инвестиции.

Он отметил, что модель математически подтверждена и готова к запуску.

О Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week проходит с 17 по 19 сентября 2025 года в Татарстане. Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В форуме участвует более 70 стран. Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус.

