УК "Северный Кузбасс" приостановит добычу угля на шахте "Березовская" с ноября

Как сообщили в министерстве угольной промышленности Кемеровской области, будут подготавливать новую лаву

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Угольная компания "Северный Кузбасс" планирует полностью приостановить добычу угля на шахте "Березовская" в городе Березовский Кемеровской области в ноябре 2025 года. Будет подготавливаться новая лава, сообщили ТАСС в министерстве угольной промышленности Кемеровской области.

"Согласно заявлению руководства, в ноябре текущего года на шахте "Березовская" планируется приостановка добычи угля. Проходка горных выработок продолжится, готовится новая лава", - сказал собеседник агентства.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе. С начала года здесь добыто 415,8 тыс. тонн угля. Компания является градообразующим предприятием для города Березовского и получила меры государственной поддержки от Министерства финансов РФ. Как сообщил председатель правительства Андрей Панов, "Северному Кузбассу" предоставлена возможность реструктуризации задолженности перед кредиторами, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов.