Инвестиции в гостиничный и санаторно-курортный бизнес позволят республике конкурировать как с северными соседями, так и с другими государствами, уверен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

ЦХИНВАЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Южная Осетия может привлечь десятки тысяч туристов, если построит четырех- и пятизвездочные отели. Об этом заявил в студии ТАСС в рамках I международного экономического форума в Цхинвале глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Этнический туризм, медицинский туризм и ряд других направлений могут привлечь десятки тысяч и россиян, и представителей других стран. И это направление требует не просто создания гостевых домов, а четырех-, пятизвездных отелей, которыми уже избалованы туристы, которые выезжают за границу уже на протяжении десятков лет", - заявил Шохин.

По его словам, климат в Южной Осетии мягче, чем в Северной Осетии, есть большое количество природных источников питьевой и минеральной воды, грязи, которую можно использовать при лечении. Поэтому инвестиции в гостиничный и санаторно-курортный бизнес позволят республике конкурировать не только с северными соседями, но и другими странами.

I Международный экономический форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ. РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.