МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Дилеры на фоне сокращения запасов автомобилей 2024 года выпуска на складах третий месяц снижают скидки на машины в России. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру оценка", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Средний размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, снизился с 23% до 21%.

"Согласно оценке экспертов "Авто.ру", на рынке новых автомобилей формируется тенденция к сокращению как размера, так и количества скидок от официальных дилеров. Это обусловлено уменьшением автомобилей прошлых годов выпуска на складах, а также пересмотром ключевой ставки рефинансирования, который, как ожидается, станет стимулом для оживления спроса со стороны потребителей", - сказано в исследовании. "В третьем квартале текущего года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля, снизился до 21%", - отмечается в нем.

По данным исследования, бренды Jetour и Omoda в третьем квартале предложили самые высокие дисконты на автомобили - 28%. При этом наибольшая доля акций оказалась у марок Geely и Belgee - более 96% объявлений включали уценку, тогда как меньше всего показатель у дилеров Haval - всего 82%.

Наибольший средний размер скидки на автомобили зафиксирован в Новосибирской области - 27%. Второе место заняла Воронежская область, где данный показатель достиг 25%. Основным трендом в настоящее время в регионах является рост доли авто, продающихся по полной цене. Так, в Ростовской области каждая третья новая машина уже не имеет скидки, а в Самарской - каждая четвертая. В то же время в Санкт-Петербурге и Челябинской области таких предложений значительно меньше - всего 4% и 8% соответственно.

"На рынке заметны первые признаки оживления спроса, после <…> снижений ставки рефинансирования. <…> Ближайшие два месяца могут оказаться наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля", - подытожил руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру" Сергей Игнатов, слова которого приводятся в исследовании.