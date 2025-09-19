При этом 51% опрошенных отметили, что знакомиться им помогают в первую очередь собственные интересы и качества

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. 46% предпринимателей отметили, что им легко знакомиться с новыми людьми без делового повода. Еще 41% иногда испытывает с этим трудности, а 13% признаются, что им непросто найти не связанный с работой повод для знакомства, показал опрос ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), материалы есть в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, 29% предпринимателей целенаправленно ищут новые знакомства вне делового контекста. Еще 27% признают важность таких знакомств, но им не хватает времени и сил, чтобы расширять круг общения. При этом 20% участников опроса считают, что это не очень важно, и отмечают, что им хватает общения с близкими людьми и старыми друзьями. Никогда не знакомятся специально 24% опрошенных.

При этом 51% опрошенных отметили, что знакомиться им помогают в первую очередь собственные интересы и качества: увлечения и широкий кругозор, открытость и любознательность (44%), уверенность в себе (37%). Также 31% респондентов считают, что знакомствам способствуют путешествия, 24% - поддержка друзей, 22% отметили участие в нерабочих мероприятиях. Многие также отмечают, что нужно уметь разделять общение и бизнес (17%) и активно вести соцсети (12%). Меньше всего для неформальных знакомств, по мнению участников опроса, важны бизнес-статус и деловой круг общения (2%), а также рабочие конференции и бизнес-мероприятия (2%).

Кроме того, 68% предпринимателей отметили, что в поиске неформального общения основной сложностью для них является найти человека со схожим мировоззрением. Среди других препятствий - хроническая нехватка времени (46%), трудности с доверием к новым людям (37%) и отсутствие сил на общение (24%). Также некоторым опрошенным мешает, что они видят в человеке в первую очередь бизнесмена (10%) и не могут отключить деловое мышление (10%). Ничего не мешает 22% опрошенных.

Как показал опрос, у 39% респондентов нет предпочтительного способа знакомиться - они действуют по ситуации. 32% устанавливает контакт с помощью разговоров на интересные темы. Еще 13% вообще не нуждаются в специальных поводах для общения, а 10% признались, что не проявляют инициативу сами. Оставшиеся просят общих знакомых представить их новому человеку или привлекают внимание шутками.

71% опрошенных считает самым важным при знакомстве общие ценности и взгляды на жизнь. На втором месте - чувство юмора и легкость в общении (56%), на третьем - схожие интересы и хобби (54%). Еще 51% обращает внимание на искренность и доверие, столько же - на возможность быть собой в общении с новым человеком. Для 29% важны также умение слушать и поддерживать, для 27% - надежность.

Иные показатели

При этом, по данным ЮКassa, 24% респондентов состоят в браке, еще 15% - в отношениях, а у 41% нет партнера.

82% предпринимателей позитивно относится к романтическим отношениям, но не ищет их специально. Еще 12% респондентов находятся в активном поиске, а 6% совсем не ищут отношений в настоящий момент.

Однако главным препятствием для поиска партнера 71% одиноких предпринимателей считают острую нехватку времени на свидания и 53% - слишком сложный для понимания ритм жизни. Каждый пятый (18%) признается, что ему трудно переключиться с деловых забот на личные или что потенциальные партнеры видят в нем в первую очередь статус и деньги. В то же время каждый четвертый (24%) не видит никаких препятствий.

В опросе на сайте ЮKassa приняли участие представители более 100 компаний, из которых 67% мужчин и 33% женщин. ИП - 51%, СМЗ - 39%, ООО - 10%.