От губернаторов не поступало таких запросов, отметил директор департамента развития электроэнергетики министерства Андрей Максимов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не получало новых запросов о вводе запрета на майнинг криптовалюты в регионах и не ожидает, что в ближайшее время появятся новые ограничения. Об этом ТАСС сообщил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов в кулуарах ежегодной профессиональной конференции ассоциации "Совет производителей энергии".

"От губернаторов не было таких запросов. А нет и оснований. Все нормально. Раз дефицитов нет, то оснований нет. У нас вообще энергосистема хорошо работает", - сказал он.

Ранее в Минэнерго сообщали ТАСС, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может рассмотреть ввод запрета на майнинг криптовалюты в российских регионах в случае, если получит соответствующие запросы от губернаторов.

В июне 2025 года прошла правкомиссия, которая приняла решение не вводить запрет на майнинг в Хакасии и на два месяца отложила обсуждение введения запрета на майнинг в Забайкальском крае и Республике Бурятия. К этому вопросу могут вернуться в августе текущего года.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил ТАСС, что Минэнерго выступает за более точечное изменение нормативной базы, которое позволит избежать ввода запрета на майнинг криптовалюты в некоторых регионах России. Кроме того, министерство уже в этом году ждет принятия изменений в регулирующие нормативные акты по майнингу, которые должны стать альтернативой запрета на подобную деятельность в регионах.

О запрете

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.