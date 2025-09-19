Цена размещения акций ВТБ в ходе допэмиссии составила 67 рублей за штуку

Всего в рамках допэмиссии будет предложено до 1,3 млрд акций

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 рублей за одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении банка.

"Цена размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, составляет 67 рублей 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию", - указано в сообщении.

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - рубли. Всего в рамках допэмиссии будет предложено до 1,3 млрд акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ.

Ранее сообщалось, что цена размещаемых в рамках допэмиссии акций ВТБ, как ожидается, не превысит 73,9 рубля за одну ценную бумагу.

Глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума заявлял, что доля государства в капитале ВТБ сократится после дополнительной эмиссии акций до 50% плюс одна акция. В рамках размещения ВТБ рассчитывает привлечь от 80 млрд до 100 млрд рублей.