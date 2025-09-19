Выплату утвердили акционеры компании

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Акционеры Headhunter утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2025 года в размере 233 рубля на акцию, сообщает компания.

"По результатам первого полугодия 2025 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 233 рубля на одну обыкновенную акцию общества", - говорится в сообщении.

Акционеры группы одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию в конце марта 2024 года. HeadHunter завершила перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию в конце ноября 2024 года. После этого акционеры компании утвердили выплату особого дивиденда в размере 907 рублей на обыкновенную акцию.