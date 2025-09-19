Список доступных при ограничениях онлайн-сервисов будут обновлять еженедельно

Последняя опубликованная версия списка включает сервисы "Госуслуги", "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru, Max, сервисы "Яндекса", Ozon, Wildberries, "Авито", "Дзен", RuTube и сайт платежной системы "Мир"

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Список российских сервисов и сайтов, доступных россиянам во время ограничений мобильной сети в России в целях безопасности, будет обновляться каждую неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

"Белые списки будут дальше еженедельно актуализироваться. Перечень составляется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России", - сказал он.

Последняя опубликованная версия списка включает сервисы "Госуслуги", "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru, Max, сервисы "Яндекса", Ozon, Wildberries, "Авито", "Дзен", RuTube, сайт платежной системы "Мир", сайты правительства и администрации президента РФ, федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В белый список также вошли личные кабинеты операторов МТС, "Билайн", "Мегафон", "Ростелеком" и принадлежащий ему T2.