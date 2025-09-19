КРДВ расторгла соглашение о строительстве гостиничного комплекса за 2,6 млрд рублей

Речь идет о проекте "Создание гостинично-жилого комплекса, окруженного водой с трех сторон, "Дом в море"

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Суд полностью удовлетворил иск Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики о расторжении соглашения с резидентом свободного порта Владивосток (СПВ) о строительстве гостиничного комплекса за 2,6 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Приморья.

Ранее стороны заключили соглашение, по которому резидент принял на себя обязательства в период с 2017-го по 2021 год реализовать инвестиционный проект "Создание гостинично-жилого комплекса, окруженного водой с трех сторон, "Дом в море".

"Иск удовлетворить полностью", - отметили в пресс-службе суда.

Ранее суд сообщал, что общая сумма инвестиций составила 2,633 млрд рублей, а общая площадь капитального объекта - 10,8 тыс. кв. м. Вместе с тем, установлены нарушения исполнения обязательств резидентом, в частности, не осуществлены капитальные вложения и не представлены ежеквартальные отчетности. Истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений, это условие не было исполнено.