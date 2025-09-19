Цена SPO установлена на уровне 67 рублей за акцию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ВТБ привлек до 84,7 млрд рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года, следует из сообщения банка.

"Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд рублей по цене размещения", - указано в сообщении.

Цена в рамках SPO была установлена на уровне 67 рублей за акцию, процесс биржевого сбора заявок завершился 18 сентября.

"Размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов - общий объем спроса превысил 180 млрд рублей", - отмечается в сообщении банка.

Как следует из сообщения, розничные инвесторы приобрели 41% допэмиссии ВТБ. На институциональных инвесторов пришлось около 59% от размера биржевого размещения.

По результатам SPO доля обыкновенных акций ВТБ в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

"Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, - крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов", - подчеркнули в ВТБ.

Как указал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, привлеченные средства позволят группе "уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ". "Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", - добавил Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.