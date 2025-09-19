Они намерены инвестировать в развитие своих предприятий свыше 2,5 млрд рублей

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики, ставшие резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ), намерены создать более 1,2 тыс. новых рабочих мест и инвестировать в развитие своих предприятий свыше 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Минсельхоза ЛНР Евгений Сорокин.

"Больше 40 предприятий у нас уже являются резидентами свободной экономической зоны. Соответственно, это и пищевые, это предприятия перерабатывающей промышленности, это и наши сельскохозяйственные [предприятия]. И причем что хочу отметить, что также у нас в СЭЗ вступают и небольшие фермерские хозяйства. То есть это не только для крупных предприятий, но и наши "малыши" тоже активно туда включаются. <…> С октября 2023 года статус резидента свободной экономической зоны получило 41 агропредприятие АПК. Это позволило привлечь в отрасль инвестиции на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей, свыше 1 200 рабочих мест планируется создать", - сказал он, подчеркнув, что возможность вступления в СЭЗ у аграриев республики появилась после вхождения региона в состав России в 2022 году.

Сорокин отметил, что в республике уже есть примеры эффективной работы ряда предприятий АПК-резидентов СЭЗ в животноводстве, переработке и глубокой переработке масличных культур.

Глава регионального Минсельхоза также подчеркнул, что в целом власти региона отдают приоритет отечественным инвестициям в АПК республики. "Сейчас основная задача - технологическое перевооружение [предприятий АПК] для того, чтобы повысить качество, роботизировать процессы, нарастить [производственные] объемы, а дальше уже будем говорить про участие иностранного инвестора", - уточнил Сорокин.

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.