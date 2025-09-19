Запланирована расчистка рек на территории Владимирской области, Татарстана и Чечни

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2025 году более 135 млн рублей на мероприятия по улучшению экологического состояния водоемов Владимирской области, Татарстана и Чечни. Соответствующее распоряжение подписано, сообщила пресс-служба кабмина.

"Ряд регионов получит в 2025 году опережающее финансирование на реализацию проектов по улучшению экологического состояния гидрографической сети. <...> Речь идет о расчистке рек на территории Владимирской области, Татарстана и Чечни, которые дополнительно получат в общей сложности более 135 млн рублей. Решение позволит выполнить больший объем работ в этих регионах в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по улучшению экологического состояния гидрографической сети осуществляются в рамках федерального проекта "Вода России", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Основной задачей проекта является комплексное экологическое оздоровление водных объектов по всей России.

Проект также предусматривает создание и реконструкцию очистных сооружений, в том числе на Байкальской природной территории, укрепление берегов, дноуглубительные работы, строительство гидротехнических защитных сооружений, проведение волонтерских мероприятий по уборке берегов рек и озер от бытового мусора.