Министр иностранных дел республики Чо Хён отметил, что южнокорейские компании по-прежнему активны в РФ

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея намерено поддерживать коммуникацию с Россией ради защиты интересов южнокорейских компаний. Об этом на встрече с журналистами заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён.

По его словам, южнокорейские компании по-прежнему активны в России, поэтому в Сеуле намерены поддерживать каналы связи с Москвой.

3 сентября на праздничных мероприятиях в Пекине председатель Национального собрания Республики Корея У Вон Сик коротко пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, попросив Москву с вниманием отнестись к "130 южнокорейским компаниям, которые работают в России".