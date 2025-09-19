Связи двух стран в научной сфере развивались в течение десятилетий, поэтому могут выступать надежным фундаментом для реализации новых инициатив, отметил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Цифровизация национальных валют может стать сферой, в которой ученые России и Китая будут укреплять сотрудничество в ближайшие годы. Руководители ряда китайских вузов и НИИ выражают готовность реализовывать не только двусторонние программы, но и инициативы с участием трех и более стран, сообщил ТАСС декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете "Известия" заявил, что Россия и Китай совместно разрабатывают концепцию Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который может взять на себя функцию независимого депозитария и стать альтернативой западным финансовым институтам. Он сообщил об обсуждении с китайскими партнерами возможности того, чтобы Банк развития ШОС занимался новыми видами расчетов, включая цифровой рубль, цифровые валюты и цифровые финансовые активы, что позволит быть независимыми от западной инфраструктуры.

"Руководители ряда китайских научно-исследовательских и образовательных учреждений в последние 2-3 года выражают заинтересованность в реализации двусторонних и даже многосторонних научно-исследовательских программ в области цифровизации национальных валют, разработки алгоритмов международных межбанковских транзакций. Кроме того, значительный интерес для ученых КНР представляет совместная деятельность по разработке перспективных экономических стратегий, учитывающих влияние политических факторов. Стоит ожидать укрепления научного сотрудничества России и Китая в этой области в ближайшие годы", - сказал Селезнев корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что связи РФ и КНР в научной сфере развивались в течение десятилетий, поэтому могут выступать надежным фундаментом для реализации новых инициатив как в естественных и технических направлениях, так и в социальных и гуманитарных. Важным стимулом для развития сотрудничества выступают государственные визиты лидеров двух стран в Россию и КНР. Так, в начале сентября в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай делегации государств подписали 22 документа, среди которых - договор о создании Российско-китайского института фундаментальных исследований между МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинским университетом, напомнил Селезнев.

Сотрудничество в развитии энергетики и транспорта

Комментируя перспективы сотрудничества двух стран в технологической сфере, заведующая кафедрой международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Марина Амурская указала на то, что российской стороне могут быть интересны проекты с Китаем в развитии машиностроения, энергетики и транспорта.

"К примеру, технологии, минимизирующие потери при передаче электроэнергии на большие расстояния, а также решения в строительстве и эксплуатации высокоскоростных железных дорог. В части образования можно говорить о заинтересованности сторон в совместной подготовке специалистов по таким направлениям, как экономика и финансы, юриспруденция, программирование, технологии искусственного интеллекта, разработка авиационных двигателей, технологии атомной промышленности и ряду других", - заключила она.