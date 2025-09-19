Акции ВТБ снижались более чем на 2,5% на фоне объявления цены бумаг в рамках SPO

По данным на 08:48 мск, акции банка находились на уровне 70,01 рубля

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций ВТБ на Московской бирже на утренней торговой сессии снижалась более чем на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне публикации цены размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии (SPO).

По данным на 08:48 мск, акции ВТБ снижались на 2,53% и находились на уровне 70,01 рубля. за бумагу. К 09:08 мск акции компании замедлили снижение и составляли 70,83 рубля (-1,39%).

Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составила 67 рублей за одну ценную бумагу. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг - рубли. В рамках допэмиссии будет предложено до 1,3 млрд акций, что соответствует около 23,5% от общего количества размещенных обыкновенных акций ВТБ. Всего компания может привлечь до 84,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что цена размещаемых в рамках допэмиссии акций ВТБ, как ожидается, не превысит 73,9 рубля за одну ценную бумагу.