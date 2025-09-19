Аэропорт был поврежден в ходе боевых действий

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект восстановления аэропорта Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), который был поврежден в ходе боевых действий, будет готов до 2030 года - ориентировочно в 2027-2028 годах. Об этом ТАСС сообщил премьер-министр ДНР Андрей Чертков.

"До 2030 года, в 2027-2028 годах, начнется проектирование. А дальше правительство федеральное будет уже определяться, ну, в зависимости от ситуации", - сказал Чертков.

По его словам, жители республики надеются, что этот аэропорт, как и аэропорт Донецка возобновят свою работу.

10 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что восстановление аэропортов в Донецке, Мариуполе, Мелитополе возможно в срок до двух лет после начала работ. По его словам, предварительно на каждый из трех объектов необходимо от 1,5 млрд до 2 млрд рублей. Вице-премьер пояснил, что полностью придется строить здания аэропортов, а по взлетным полосам "можно обойтись ремонтом". 6 апреля Пушилин заявил, что восстановление донецкого аэропорта начнется с предпроектной работы в этом году. Предстоит разминирование, разбор завалов и экспертиза взлетно-посадочной полосы.