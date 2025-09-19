Премьер-министр заявил, что продукция ОПК России показала свою эффективность на СВО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил отечественных оружейников с профессиональным праздником, отметив динамичное развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

"Предприятия ОПК динамично развиваются, реализуют масштабные проекты, разрабатывают и внедряют уникальные решения, используют современное оборудование, наращивают выпуск особо востребованных образцов военной и специальной техники. Эта продукция показала свою эффективность в ходе выполнения заданий в зоне специальной военной операции. Многие технологии, которые вы создаете, применяются и в гражданских отраслях", - говорится в поздравлении премьера с Днем оружейника, опубликованном на сайте кабмина.