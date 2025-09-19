Представители Росатома вошли в совет директоров "Медскана"

"Медскан" и госкорпорация выступают стратегическими партнерами с равным акционерным участием

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Представители технологического и управленческого звена Росатома вошли в обновленный состав совета директоров группы компаний "Медскан". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе блока информационных и цифровых технологий госкорпорации.

"Группа компаний "Медскан" сформировала обновленный совет директоров, в состав которого вошли представители технологического и управленческого звена госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении. Отмечается, что формирование совета директоров - стратегический шаг, направленный на ускоренное развитие компании и укрепление ее позиций на рынке высокотехнологичного здравоохранения.

В состав совета директоров "Медскана" вошли директор по развитию бизнеса блока по развитию и международному бизнесу Росатома Екатерина Ляхова, генеральный директор Частного учреждения "Русатом - международная сеть" Вадим Титов, директор по информационным и цифровым технологиям Росатома Евгений Абакумов, директор казначейства госкорпорации "Росатом" Ирина Данилова, директор департамента кадровой политики госкорпорации Оксана Кармишина, акционер и основатель "Медскана" Евгений Туголуков и независимый директор Владимир Гераскин. Кроме того, в совет директоров вошли представители менеджмента компании.

"Медскан" и госкорпорация "Росатом" выступают стратегическими партнерами с равным акционерным участием (50/50). Совместная модель управления позволяет объединить управленческие и технологические компетенции, а новый совет директоров усиливает технологические, международные и операционные позиции компании, считают в госкорпорации.

Группа компаний "Медскан" - один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, представлена в 105 городах 31 региона России. Входит в контур управления госкорпорации "Росатом". В периметре управления АО "Медскан" - 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 451 лабораторный офис, работающих под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований.