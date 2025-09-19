Курс юаня перешел к снижению на 0,95 копейки - до 11,69 рубля

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,21% - до 2 787,76 и 1 055,88 пункта соответственно. Курс юаня рос на 2,05 копейки - до 11,72 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,26% и находились на уровне 2 786,29 и 1 055,33 пункта соответственно. В то же время курс юаня перешел к снижению на 0,95 копейки - до 11,69 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии опускался на 0,46% и находился на отметке 2 780,72 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.