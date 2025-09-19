ВАРПЭ: потенциал экспорта рыбы из РФ в Индию оценивают в более $20 млн в год

Россия может получить ценовое преимущество на индийском рынке в случае обнуления импортных пошлин, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Потенциал экспорта рыбной продукции из России в Индию в случае обнуления импортных пошлин оценивается в 18,3 тыс. тонн стоимостью $20,06 млн. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Пока тарифные барьеры вкупе с преференциями для российских конкурентов на рыбном рынке "съедают" наше ценовое преимущество на индийском рынке. В случае обнуления Индией импортной пошлины в отношении нашей рыбной продукции Россия сможет получить ценовое преимущество по поставкам мороженых тихоокеанских лососей, сардины, трески, кальмаров, рыбной муки и др. ВАРПЭ оценивает потенциал таких отгрузок в 18,3 тыс. тонн стоимостью $20,06 млн. Также есть все перспективы заместить российским диким минтаев поставки пангасиуса, по аналогии с Китаем. А это означает двукратный рост прогнозируемого объема экспорта", - сказал Зверев.

Как рассказали в ассоциации со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии по итогам встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева и министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла, ЕАЭС и Индия согласовали дорожную карту переговоров по соглашению о свободной торговле. Первый раунд пройдет в ноябре в Индии.

"Возлагаем большие надежды на это соглашение и скорейшее достижение всех договоренностей. И Россия, и Индия заинтересованы в расширение взаимной торговли рыбопродукцией, особенно в свете динамично развивающихся торговых войн. Индийские власти называют Россию одним из ключевых направлений для диверсификации экспорта, мы также не раз обращали внимание на большой потенциал индийского рынка", - прокомментировал президент ВАРПЭ.

В ассоциации напомнили, что у Индии уже есть соглашения о свободной торговле, стимулирующие рост торговли рыбопродукцией. Так, действует соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), предусматривающее в течение 5-10 лет снижение и полную отмену пошлин на поставки из стран - членов ЕАСТ тихоокеанских и атлантического лососей, трески, сельди, сардин, скумбрии, креветки, краба в Индию. Аналогичное соглашение недавно заключено между Индией и Великобританией.