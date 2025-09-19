Глава Минтранса РФ Андрей Никитин и госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев обсудили развитие международных авиаперевозок и развитие ж/д сообщения между приграничными городами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. РФ и Белоруссия продолжают работу над созданием объединенной транспортной системы, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи главы министерства Андрея Никитина и госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии Сергея Глазьева.

Встреча Никитина и Глазьева прошла в Москве в рамках подготовки к предстоящим заседаниям группы высокого уровня и совету министров Союзного государства. "Андрей Никитин и Сергей Глазьев выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросу формирования и функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства", - говорится в сообщении.

Также РФ и Белоруссия обсудили развитие международных авиаперевозок и развитие ж/д сообщения между приграничными городами. "Рассмотрели вопрос организации и развития пригородного ж/д пассажирского сообщения между сопредельными приграничными территориями наших стран, в том числе по маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Это новое направление взаимодействия, которое усилит интеграцию транспортных систем России и Белоруссии" - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, стороны обсудили проект изменений законодательства по противодействию незаконному импорту товаров. Как уточнил Минтранс, изменения позволят гармонизировать практики применения в РФ и Белоруссии навигационных пломб для отслеживания высокорисковых категорий товаров, ввозимых с территорий третьих стран. "Проект внесен на рассмотрение в постоянный комитет Союзного государства", - уточнило министерство.