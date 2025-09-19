Показатель составил 37 503,6 тонны

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Грузия с января по август текущего года экспортировала в Россию 37,5 тыс. тонн вина, что на 24,5% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В общей сложности в январе - августе Грузия экспортировала в Россию 37 503,6 тонны вина на сумму $103,3 млн. За восемь месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 49 665,4 тонны вина на сумму $135,9 млн.

Всего Грузия поставила за границу вина на сумму $165,6 млн - 3,7% всего экспорта товаров. В сравнении с прошлым годом экспорт натуральных вин из Грузии на мировые рынки сократился на 15,8%.