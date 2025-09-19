Индекс гособлигаций РФ опустился ниже 118 пунктов впервые с 24 июля

По данным на 10:00 мск, показатель снижался на 0,39%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) опустился ниже 118 пунктов впервые с 24 июля 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:00 мск, индекс RGBI снижался на 0,39% - до 117,76 пункта. К 10:15 мск индекс гособлигаций РФ незначительно ускорил снижение и находился на уровне 117,74 пункта (-0,41%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.