МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Запрет на майнинг в дневное время необходимо ввести в большинстве регионов России, чтобы жилой и экономический секторы не испытывали дефицита электроэнергии в осенне-зимний период. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Общественная палата Российской Федерации обеспокоена майнингом в ряде регионов России, это касается как субъектов Центрального федерального округа (ЦФО), так и регионов Крайнего Севера, необходимо еще раз провести анализ и ввести запреты на майнинг в дневное время в большинстве регионов страны", - сказал Машаров.

По его словам, в осенне-зимний сезон Минэнерго и отраслевым энергетическим компаниям необходимо подготовиться, чтобы граждане и предприятия не испытали сложностей с электричеством.

В целом, считает Машаров, следует обсудить укрупнение данного вида экономической деятельности и передачи полномочий по майнингу в управление одной-двум компаниям с участием государства. "Тогда в полную меру заработает экспериментальный правовой режим (ЭПР) в сфере криптовалют, потому что будет создана финансовая и цифровая инфраструктура, легальный майнер сможет продавать намайненную криптовалюту официально. Сейчас по факту все майнеры сбывают ее через нелегальные на территории Российской Федерации криптобиржи, ни государство, ни армия, ни народ от этого не получают поддержки в виде налогов и отчислений", - сказал Машаров.

Он отметил, что большинство майнеров создали официальные структуры, вошли в реестр ФНС России, при этом их нелегальные компании, в которых один и тот же бенефициар, продолжают сжигать электросети, построенные еще в советское время. "Также майнеры ранее заявляли о пользе их деятельности в результате их официального признания, но ни один социальный объект, ни одна новая электросеть не введена в эксплуатацию за это время. Пора Минэнерго навести порядок в этом бизнесе, потому что государство не должно терять деньги на майнинге как легальном, так и незаконном", - сказал Машаров.

При этом, по его словам, следует жестко ограничить импорт ASIC для майнеров, поскольку импортозамещение тут тоже не происходит.

Ранее директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов сообщил ТАСС, что министерство энергетики РФ не получало новых запросов о вводе запрета на майнинг криптовалюты в регионах и не ожидает, что в ближайшее время появятся новые ограничения.

О запрете

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.