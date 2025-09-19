В ходе Международного Дальневосточного энергетического форума поднимут вопросы снижения себестоимости добычи через локализацию оборудования, оптимизацию логистики и развитие кадрового потенциала

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Главы ведущих энергокомпаний страны обсудят развитие шельфовых проектов в рамках Энергостратегии 2050, кадровый потенциал и сырьевой экспорт в ходе Международного Дальневосточного энергетического форума, который пройдет 25-26 сентября на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"25 сентября в рамках Международного Дальневосточного энергетического форума состоится пленарное заседание "Энергетика Дальнего Востока: ресурсы, технологии, будущее". <...> Главы ведущих энергокомпаний страны обсудят развитие шельфовых проектов в рамках Энергостратегии 2050, кадровый потенциал и сырьевой экспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание будет уделено шельфовым проектам как ключевому элементу энергетической безопасности страны. Главы энергокомпаний обсудят вопросы снижения себестоимости добычи через локализацию оборудования, оптимизацию логистики и развитие кадрового потенциала в рамках Энергетической стратегии 2050.

В ходе дискуссии определят роль Сахалинской области как глобального энергетического хаба и драйвера технологического суверенитета страны. Участники сессии обсудят трансформацию региона из сырьевого экспортера в центр глубокой переработки ресурсов.

В работе пленарного заседания примут участие ключевые представители органов власти и отраслевые лидеры. Участники обсудят 30-летний опыт проекта "Сахалин-1" и вопросы трансформации человеческого капитала - от вахтовой модели к созданию "острова возможностей" с развитой социальной инфраструктурой и современными условиями для постоянного проживания. Итоги сессии станут основой для формирования конкретных решений по реализации энергетической стратегии России на Дальнем Востоке и укреплению позиций страны на мировом энергетическом рынке.

Международный Дальневосточный энергетический форум пройдет 25-26 сентября 2025 года в Сахалинской области в статусе выездной площадки ВЭФ. Форум станет платформой для обсуждения возможностей, рисков и ключевых вызовов, с которыми сталкивается топливно-энергетическая отрасль России.