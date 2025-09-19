В Росстандарте уточнили, что из-за некорректной работы клапана при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Джили-моторс" объявил об отзыве почти 18 тыс. автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время, из-за некорректной работы клапана вентиляции в крышке топливного бака, что может привести к образованию вакуума в системе. Об этом сообщил Росстандарт.

"Отзыву подлежат 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных с 1 ноября 2023 года и по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Geely Emgrand (SS11-A1), при определенных обстоятельствах и условиях движения, клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно, что приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе", - говорится в сообщении.

В Росстандарте добавили, что из-за некорректной работы клапана при долговременной работе двигателя и в крайне редких случаях топливный бак может деформироваться, компоненты топливного насоса могут касаться внутренней поверхности бака и, как следствие, деформировать или повредить его.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и заменена крышка заливной горловины топливного бака, а также по проверке системы вентиляции и состояния топливного бака (в случае выявления повреждения) будет проведена замена топливного бака и его компонентов. "Джили-моторс" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзывную программу.

Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы. Все работы будут проводиться бесплатно.