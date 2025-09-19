По данным компании, инфляция на продукты питания остается достаточно высокой, но находится в разумных пределах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Темпы роста рынка продуктов питания в России в 2025 году существенно замедлились и составили в первом и втором кварталах 2,5% и 2,3% по сравнению с 5,5-8% в течение 2024 года. Это стало самым низким показателем почти за два года, свидетельствуют данные NTech (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Рост рынка продуктов питания продолжается, но его темпы существенно замедлились. <...> По данным компании, в I и II кварталах 2025 года натуральный рост продаж продуктов в годовом выражении был самым медленным почти за два года, составив 2,5% и 2,3% против 5,5%-8% в течение 2024 года", - сказано в сообщении.

Инфляция на продукты питания остается достаточно высокой, но находится в разумных пределах - с примерно 12% в четвертом квартале 2024 года она выросла до около 14% во втором квартале 2025 года, отметили эксперты.

По словам аналитиков компании, в настоящее время падение доли собственных торговых марок (СТМ) сетей сменилось ростом. Так, с июля 2022 года по июль 2024 года доля СТМ в физическом выражении на рынке продуктов питания снизилась с 18,4% до 17,4%. Летом 2024 года произошел разворот тренда, и за девять месяцев СТМ смогли полностью компенсировать двухлетние потери. Это связано с тем, что устаревшие СТМ, ориентированные на низкую цену, уступили место новым СТМ, сосредоточенным на качестве и вкусе продукта.

Кроме того, в 2025 году заметна тенденция роста качества продукта и привлекательности упаковки, сказано в исследовании.