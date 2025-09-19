Деньги ранее выделялись на предоставление субсидии и грантов участникам туристической отрасли

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области обратилось в арбитраж с иском о признании недействительным требования управления Федерального казначейства по региону о возврате свыше 59,6 млн рублей, которые ранее выделялись на предоставление субсидии и грантов участникам туристической отрасли. Суд принял обеспечительные меры, говорится в картотеке.

"Правительство Челябинской области <…> просит признать недействительным пункт представления Управления Федерального казначейства по Челябинской области" о принятии мер к возврату в федеральный бюджет 59 652 067,22 рублей субсидии на поддержку инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения. Следующее заседание назначено на 13 октября 11:40 (09:40 мск)", - говорится в картотеке.

По информации суда, эти деньги выделялись юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. При этом соглашения заключались между правительством региона и автономной некоммерческой организацией "Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области".

В материалах дела отмечается, что суд удовлетворил ходатайство правительства региона и принял обеспечительные меры - действие пункта о возврате денег приостановлено.