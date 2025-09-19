NTech: тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов усилился в 2025 году

Динамика среднего веса упаковки за II квартал 2025 года составила -3% по отношению к II кварталу 2024 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Устойчивый рост тенденции к уменьшению среднего веса упаковки продуктов наблюдается в России в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные NTech, которые находятся в распоряжении ТАСС.

"В 2025 году сформировалась новая экономическая реальность. Одним из ее проявлений стало то, что шринкфляция (снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении цены - прим. ТАСС) возродилась, и в отличие от предыдущих лет пакеты, бутылки, коробки и банки худеют все больше и больше", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков компании, с каждым кварталом упаковки уменьшаются все больше. Так, динамика среднего веса упаковки за II квартал 2025 года составила -3% по отношению к II кварталу 2024 года.