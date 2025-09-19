Одной из причин регулятор назвал склонность избегать негативных мыслей о потенциальных проблемах с выплатой долгов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России перечислил ключевые когнитивные искажения, которые заставляют граждан брать ненужные кредиты и недооценивать риски. Данные, подготовленные совместно с кандидатом психологических наук Николаем Молчановым, опубликованы в Telegram-канале регулятора.

Там, в частности, указывается склонность избегать негативных мыслей о потенциальных проблемах с выплатой долгов, что мешает трезво оценить свои силы перед взятием кредита. Еще один фактор - боязнь снижения социального статуса, которая толкает людей на покупки дорогих вещей для демонстрации своего положения, даже если их доходы этого не позволяют.

Другая распространенная причина - принятие решений из-за сиюминутных желаний, что делает накопления психологически сложным.

На решения также влияет избирательное восприятие информации, когда человек ищет только те данные, которые подтверждают его точку зрения, и для самоуспокоения сравнивает себя с теми, кто добился меньших успехов. При этом люди часто переоценивают свой контроль над ситуацией и верят в безоблачное финансовое будущее, недооценивая риски.

Окружение играет ключевую роль - привычки и взгляды человека невольно формируются под влиянием его круга общения, что может нормализовать практику взятия займов по любому поводу.