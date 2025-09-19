По словам замглавы ведомства Сергея Музыченко, введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительства в большую часть времени года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Введение запрета на проведение работ по укладке асфальта в плохую погоду приведет к увеличению сроков проведения таких работ. При этом существуют требования к укладке асфальта в неблагоприятных условиях, которые позволяют выполнить ее качественно, следует из ответа замглавы Минстроя РФ Сергея Музыченко на обращение депутата Госдумы Владимира Плякина ("Новые люди").

Ранее в своем Telegram-канале депутат опубликовал ролики, на которых запечатлена укладка асфальта в плохую погоду, он отметил, что направил запрос в Минстрой РФ с предложением запретить такие работы в плохую погоду.

"Требования к проведению работ в неблагоприятных условиях, позволяющие обеспечить их качество, в настоящее время установлены. Введение запрета на проведение таких работ приведет к невозможности проведения строительных работ в большую часть времени года и, как следствие, увеличению сроков проведения таких работ", - указал в ответе замминистра.

По его словам, во введении к ГОСТ Р 58831-2020 отмечается, что устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях целесообразно в особых случаях с целью обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения преждевременных разрушений нижележащих конструктивных слоев дорожной одежды. Кроме того, ГОСТ предписывает комплекс мероприятий, обязательных при укладке в данных условиях.