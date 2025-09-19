"Херсонская зерновая компания" отгрузила первое зерно на экспорт в дружественные страны

Отгрузка производилась с Братолюбовского элеватора, который был аккредитован в соответствии с законами РФ

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Государственное унитарное предприятие "Херсонская зерновая компания" осуществило первую за три года в составе РФ отгрузку зерновых вагонами с Братолюбовского элеватора для экспорта в дружественные страны. Об этом сообщил ТАСС директор компании Сергей Кива.

"Это первая для "Херсонской зерновой компании" отгрузка зерна железнодорожными составами в порты с дальнейшей отгрузкой на экспорт в дружественные страны. Для нас и для области это важных шаг, мы выходим на новый уровень и отгружаем уже вагонами качественную продукцию", - сказал он. По его данным, это была партия продовольственного зерна на дальнейшую переработку в муку, отгружены первые 30 вагонов.

Отгрузка производилась с Братолюбовского элеватора, который был аккредитован в соответствии с законами РФ, уточнил Кива. "Мы в прошлом году делали подготовительную работу, восстанавливали элеватор. Установили двое новых ж/д весов, новую лабораторию, аккредитовали", - добавил он.

Директор филиала ГУП "Херсонская зерновая компания" "Братолюбовский элеватор" Сергей Володин отметил, что это самый крупный элеватор не только на левом берегу, раньше он был самым крупным в Европе - его мощность составляет 168 тыс. тонн. ВСУ несколько раз за три года пытались атаковать элеватор с дронов, однако это не нарушает рабочий процесс. "У нас все есть, все работает, но, конечно же, модернизация необходима. Электродвигатели у нас новые, например, но необходимо привести в порядок термометрию для контроля температуры в банках, несколько подъемников нужно поменять, но это все реально", - уточнил он.

Директор подчеркнул, что за три года немало было сделано, удалось восстановить и отладить технологические процессы, так как элеватор изначально был в "не очень хорошем состоянии". "Мы это сделали своими силами, и перспективы очень хороши", - резюмировал он.