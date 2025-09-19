Южная Корея нарастила импорт авто в Россию до максимума с 2021 года

С января по август 2025 года страна поставила в РФ автомобилей на $618 млн

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию за период с января по август включительно стал максимальным с 2021 года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

За период с января по август 2025 года Республика Корея поставила автомобилей на $618 млн, за аналогичный период 2024 года поставки составили $415 млн, за 2023 год - $511 млн, за 2022 год - $527 млн. В период с января по август 2021 года объем составил $1,6 млрд.

При этом за полный 2024 год импорт южнокорейских автомобилей достиг $588 млн, в 2023 году - $651 млн, в 2022 году - $894 млн, в 2021 году - $2,5 млрд.

Ранее Минпромторг РФ подготовил проект постановления, согласно которому базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предусмотрены льготные коэффициенты на транспортные средства до 160 л. с. - 3,4 тыс. за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет. В случае утверждения предлагаемых изменений они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.