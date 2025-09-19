Ведутся переговоры с зарубежным партнером, с которым планируется производство, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Завод в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал японской компании Toyota и был передан автопроизводителю Aurus, в 2026 году начнет выпуск машин под брендом Senat. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на вице-губернатора города Кирилла Полякова, а также на свои источники.

Как рассказал изданию вице-губернатор, сейчас ведутся переговоры с зарубежным партнером, совместно с которым планируется производство. По сведениям источников "Ведомостей", речь идет об автомобилях Senat, а именно о двух седанах и одном внедорожнике.

Производство машин Aurus на этом заводе планировалось начать еще в 2024 году, о чем заявлял первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Как он уточнял, Aurus наладит там выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса совместно с зарубежным партнером.

Источники "Ведомостей" отмечают, что тогда производство автомобилей сдвинулось на неопределенный срок, что связано с ходом переговоров с китайской компанией, которая и должна была присоединиться к производству машин.